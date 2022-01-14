За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 585 осіб

2 585 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 915 людей, другою дозою – 1 250, додатковою – 1, бустерною дозою – 419. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 698 357 осіб.

По Україні 92 835 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом провели 29 218 505 щеплень.

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