У Глухові на Сумщині в будинку сталася пожежа: жінка в реанімації

Про пожежу в приватному будинку на вулиці Спаській в Глухові рятувальникам повідомили близько 1 години ночі 14 січня. Сусід побачив охоплену полум'ям покрівлю і викликав ДСНС, повідомили в пресслужбі управління.

Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що горить покрівля та стіни в одному будинку, а також стіни в другому будинку, який розташований впритул до осередку пожежі.

Через сильне задимлення, рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання. В одній з кімнат будинку вони знайшли господиню і винесли її на подвір'я. Медики доправили її в реанімаційне відділення Глухівської ЦРЛ.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося за з години. Рятувальники витратили 15 тонн води.

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