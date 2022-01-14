В Охтирці в пожежі загинув чоловік

Загоряння сталося вчора, 13 січня в житловому будинку в пров. Північний в місті Охтирка. Про пожежу Службі порятунку повідомили сусіди, які побачили дим з вікон приміщення.

На місці караул пожежників встановив, що вогонь охопив стіни на площі до 16 кв. м, побутову техніку, меблі та речі. Через сильне задимлення пожежники працювали в апаратах для захисту органів дихання. У приміщенні була загроза подальшого поширення вогню на решту будинку.

О 19:40 загоряння локалізували, а о 20:30 – повністю ліквідували. У вогні загинув власник будинку 1971 р. н.

Причини загоряння наразі встановлюються.

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