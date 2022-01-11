У пожежі в квартирі на Сумщині рятувальники знайшли тіло літнього чоловіка

У Шостці на Сумщині 11 січня сталась пожежа у дев'ятиповерхівці. У двокімнатній квартирі на першому поверсі поруч із палаючим холодником рятувальники знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють на сайті управління ДСНС у Сумській області.

"О 07:00 надійшло повідомлення про сильне задимлення у під'їзді будинку по вул. Марата в м. Шостка. На місці виявили, що пожежа виникла на першому поверсі. Горіння відбувалось на кухні. Палав холодильник та підлога на площі до 1 кв. м", – повідомляють у ДСНС.

Як зазначають рятувальники поруч з холодильником був господар квартири 86 років. Чоловіка винесли на вулицю, однак, за словами лікарів "швидкої" чоловік загинув.

Причину пожежі у ДСНС нині з'ясовують.

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