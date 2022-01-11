У Кролевці на Сумщині сталася пожежа в магазинах в центрі міста

У Кролевці 11 січня сталася пожежа в центрі міста, на вулиці Лесі Українки. Пошкоджено покрівлю на площі 270 м², під якою працювати чотири магазини. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС Сумській області Олег Стрілка.

За інформацією рятувальників, про пожежу повідомив о 5:18 перехожий, який побачив, що горить покрівля магазину. Вогонь швидко розповсюдився на велику площу.

Фахівці ДСНС прибули на місце за дві хвилини, сказав Олег Стрілка. Над ліквідацією пожежі працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Сили були спрямовані на те, щоб не допустити перекидання вогню всередину будівель та не пошкодити товар і майно магазинів.

Повністю ліквідували пожежу о 7:17, повідомили в ДСНС. За попередніми даними, вогонь частково пошкодив майно. У магазинах продавали будівельні матеріали та побутову хімію.

kntp.com.ua

Збитки і причину пожежі встановлюють.

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