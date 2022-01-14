У Львові трамвай двічі за добу зійшов з рейок у тому самому місці

У Львові трамвай №6 двічі за добу зійшов з рейок у тому самому місці. Ввечері 13 та вранці 14 січня трамвай зійшов з рейок на ділянці, де повертає з вулиці Захисників України на вулицю Городоцьку. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Через це ніхто не травмувався. Затримка в русі 13 січня склала годину, а 14 січня – 23 хв.

"Ці випадки зараз ретельно досліджують відповідні служби: безпеки руху, технічні служби трамвайного депо й управління та служба колії. На підставі висновків винні у допущені такої ситуації будуть притягнуті до відповідальності", — повідомили у ЛКП "Львівелектротранс".

Пішоходів, водіїв, і пасажирів просять бути пильними та зважати на ускладнені погодні умови.

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