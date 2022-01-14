Попенко повторно попросила розпустити Прилуцьку міську раду

Міський голова Прилук Ольга Попенко повторно звернулася до Верховної Ради з проханням розпустити міську раду восьмого скликання. Про це вона заявила під час чергового, вже 13 засідання, сесії міської ради, яке знову не відбулося через відсутність кворуму. Аналогічні звернення Попенко адресувала президенту України, нардепам Борису Приходьку, Валерію Дубілю та Павлу Халімону та керівникам парламентських фракцій.

Серед причин розпуску назвала те, що понад рік робота міської ради заблокована і в місті не можуть ухвалити бюджет та інші міські програми.

Як розповів у коментарі Суспільному нардеп за 210 округом Борис Приходько, Верховна Рада має дві дати для призначення перевиборів цього року.

"Якщо встигнемо у вівторок або середу (25, 26 січня, — ред.) прийняти це рішення на сесійному засіданні Верховної Ради, то вибори відбудуться 27 березня, якщо ні – то на останні вихідні жовтня", — сказав він.

Нагадаємо, сесія в Прилуках не відбувається вже другий рік поспіль. 24 грудня 2020 року секретарем міськради обрали Артема Рожка від "Рідного дому", а вже 30 грудня міський голова Ольга Попенко заветувала це рішення депутатів. На це Артем Рожко подав до суду. Після того, як Ольга Попенко наклала вето на обрання Артема Рожка секретарем міської ради, опозиція подала до суду та відмовилась ходити на засідання. Робота ради відтоді заблокована, а депутатський корпус розділився порівну – 17 на 17.

У травні 2021 року Ольга Попенко направила до Верховної Ради звернення з проханням призначити перевибори міської ради.

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