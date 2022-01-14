На Львівщині жінку майже кілометр несли до карети швидкої через бездоріжжя

На Львівщині жінку майже кілометр несли до карети швидкої. До будинку 71-річної пацієнтки швидка не могла доїхати через бездоріжжя. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився ввечері, 13 січня, у селі Шпильчина Львівського району. Там авто швидкої "Citroen Jumpep", яке прямувало на виклик, не змогло доїхати до будинку близько 800 метрів по ґрунтовій дорозі.

На допомогу викликали рятувальників. Рятувальники спільно з медиками за допомогою гамака перенесли хвору до карети швидкої допомоги. Далі жінку повезли до лікарні.

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