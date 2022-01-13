Подарувати похід в кіно для дітей зі спеціальних шкіл просить черкаський волонтер Павло Собко. Придбати квитки можна за отриману тисячу від вакцинації. Про свою ініціативу він розповів Суспільному.

Першими на такому кіносеансі побувало 66 дітей з Вільшанської спеціальної школи Звенигородського району. Дехто зі школярів вперше відвідав кінотеатр.

Обіймами розпочиналася кожна зустріч волонтерів з учнями цієї школи, розповіла педагогиня-організаторка закладу Оксана Даценко. Цього разу, зауважила, не волонтери приїхали до дітей, а навпаки. Для декого з них – це перший кіносеанс у житті.

Суспільне Черкаси Педагогиня-організаторка Оксана Даценко

"Діти, які перебувають у нашому закладі, не всі мають змогу кожного дня ходити додому, скупитися в магазині, і коли ми їх от так вивозимо на екскурсію в кінотеатр, то ми їх соціалізуємо в суспільстві", – розповіла Оксана Даценко.

Вона додала, що першачки вперше в черкаських кінотеатрах, а старші діти, з восьмого, дев'ятого, десятого класів, за сприяння волонтерів вже були на сеансах.

Суспільне Черкаси Волонтер Павло Собко

Ініціював захід черкаський волонтер Павло Собко. Понад п'ять років він з командою опікується двома закладами: Золотоніською спеціальною школою-інтернатом та Вільшанською спеціальною школою.

"Написав мені мій побратим Євген Попович. Каже: "Павле, мої знайомі не знають, що робити з цією "ковідною тисячею". От у мене є таке бачення, давай спробуємо це зробити в кінотеатрі, зібрати дітей. Люди дехто просто купував сертифікати на цю “ковідну тисячу”, але є люди, які ще не отримали цю тисячу або не робили вакцинацію, просто тисячу гривень скидали на картки", – розповів волонтер.

Павло Собко зазначив: також оплатили поїздку та придбали попкорн для дітей. На черзі планують організувати кіносеанс ще для сорока школярів.

"Це несправедливо, що з одного інтернату частина дітей поїде, а частина – ні. Це діти, тим паче такі діти. Будемо старатися вже тоді, може, якихось меценатів шукати, навіть не за "ковідну тисячу" , – прокоментував Павло.

Побувати в кінотеатрі для дітей – справжня мрія, зауважила волонтерка Юлія Лесько. І додала: здійснити її було надзвичайно приємно.

Суспільне Черкаси Волонтерка Юлія Лесько

"Те, що для нас є простими речами (відвідати кінотеатр, поласувати попкорном), для цих дітей (мало хто з них був на такому заході) буде справжньою мрією, справжнім святом", – зазначила волонтерка Юлія.

Вона додала: долучатися до ініціативи можуть всі охочі. Головне – бажання подарувати дітям емоції.

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