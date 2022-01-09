Ввечері, 8 січня, близько 18 години рятувальникам повідомили про дорожньо-транспортну пригоду за участі вантажного автомобіля МАН та легкового автомобіля Mazda. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Аварія сталася на автодорозі М-30 поблизу села Гелетинці Хмельницького району. На момент зіткнення автомобілів в легковому авто перебували двоє дорослих та дитина.

За допомогою електроінструменту ДСНС-ники деблокували 26-річну пасажирку легкового авто. Травмовану та дворічну дитину передали медикам для обстеження.

ГУ ДСНС в Хмельницькій області Рятувальники "вирізали" з автівки травмовану пасажирку з дворічною дитиною.

Внаслідок ДТП загинув 31-річний водій автомобіля Mazda.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.