Аварія на дорозі Кременчук-Горішні Плавні: загинула жінка

Вранці 14 січня біля села Придніпрянське Кременчуцького району зіштовхнулися два легковики. Через травми загинула одна людина і ще одна в тяжкому стані в лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Національна поліція На місце аварії окрім лікарів також прибули рятувальники

Аварія сталася близько 8:40 на дорозі між Кременчуком та Горішніми Плавнями. Автівкою Skoda кермував 42-річний чоловік, а за кермом Renault був 71-річний водій. 66-річна пасажирка останнього загинула на місці, а водія в тяжкому стані відвезли до кременчуцької лікарні, повідомила Анна Васенко. Водії та пасажирка з Кременчуцького району.

Національна поліція Аварія сталася близько 8:40 на дорозі між Кременчуком та Горішніми Плавнями

Через аварію розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі із позбавленням права кермувати до трьох років або без такого.

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