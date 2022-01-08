На Полтавщині в аварії травмувався водій легковика

У місті Кременчук на Полтавщині зіткнулися два легковики. Водій одного з автомобілів травмувався, розповіла Суспільному речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька.

Аварія сталася 7 січня близько 13:00 на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби у Кременчуці. Зіткнулися автомобілі "Mercedes", яким кермував 61-річний водій, та "Audi A3" під керуванням 58-річного водія. Обидва − жителі Кременчука.

фото: ГУ НП у Полтавській області Фото з місця події

Через аварію травмувався водій автомобіля "Mercedes". Його доставили до травматологічного відділення лікарні, розповіла Алла Ставицька.

У поліції розпочали кримінальне провадження за за частиною першою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція − від штрафу до трьох років обмеження волі з позбавленням права кермувати до трьох років.