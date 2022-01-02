На Львівщині автомобіль швидкої допомоги збив пішохода: чоловік у лікарні

Ввечері, 1 січня, у місті Пустомити, що на Львівщині, автомобіль швидкої допомоги збив 40-річного пішохода. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

ДТП трапилася о 21:00, коли бригада швидкої виконувала виклик. Наїзд на пішохода відбувся у центрі міста Пустомити. 40-річного чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

"Адміністраціями 8 МКЛ та Центру спільно забезпечено увесь необхідний об’єм діагностичних та лікувальних заходів. На даний момент потерпілому проводиться нейрохірургічне втручання", – повідомили у центрі екстреної меддопомоги.

На місці події працювала поліція. Зараз триває розслідування.

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