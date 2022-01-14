На Вінниччині горіли два будинки. Одна людина загинула

14 січня на місці пожежі у селі Бруслинівка Стрижавської територіальної громади у житловому будинку виявили тіло 45-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба рятувальників у Вінницькій області.
Загоряння сталось о 5:30, палав приватний житловий будинок на площі близько 24 кв.м.
"В ході розвідки в одній із помешкання будинку бійці ДСНС виявили тіло людини. Загиблим виявився 45-річний чоловік", – зазначають рятувальники.
Цього ж дня близько 08:00 рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку на площі 32 кв.м в селі Селище.
В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожеж стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Що відомо
Від початку 2022 року у регіоні сталося 47 пожеж, у яких загинуло 5 людей, каже речник ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.
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