На Вінниччині на місці пожежі виявили тіло дитини

8 січня на місці пожежі у селі Тараски Хмільницького району у житловому будинку виявили тіло 7-річного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба рятувальників у Вінницькій області.

Загоряння сталось в одній із кімнат будинку. Полум'я знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.

"Під час огляду місця пожежі було виявлено загиблого 7-річного хлопчика. Термічний опік кистей обох рук II ст. отримала 40-річна мати", – йдеться в дописі.

ГУ ДСНС Вінниччини

Ліквідовували пожежу 5 рятувальників та один спецавтомобіль.

Наразі обставини, що призвели до трагічних наслідків з'ясовують фахівці.

ГУ ДСНС Вінниччини

Довідка

Якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади та газове обладнання знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці;

Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не здатні самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути;

Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу слідкуйте за тим, щоб діти не залишались без нагляду;

Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі;

Виховуйте у дитини свідоме ставлення до правил безпеки життєдіяльності!

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