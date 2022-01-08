На Вінниччині на місці пожежі виявили тіло дитини

8 січня на місці пожежі у селі Тараски Хмільницького району у житловому будинку виявили тіло 7-річного хлопчика. Про це повідомляє пресслужба рятувальників у Вінницькій області.
Загоряння сталось в одній із кімнат будинку. Полум'я знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.
"Під час огляду місця пожежі було виявлено загиблого 7-річного хлопчика. Термічний опік кистей обох рук II ст. отримала 40-річна мати", – йдеться в дописі.
ГУ ДСНС Вінниччини
Ліквідовували пожежу 5 рятувальників та один спецавтомобіль.
Наразі обставини, що призвели до трагічних наслідків з'ясовують фахівці.
ГУ ДСНС Вінниччини
Довідка
- Якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади та газове обладнання знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці;
- Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не здатні самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути;
- Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу слідкуйте за тим, щоб діти не залишались без нагляду;
- Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі;
- Виховуйте у дитини свідоме ставлення до правил безпеки життєдіяльності!
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