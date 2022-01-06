56-річному чоловікові, який у Вінниці проник до будинку та намагався пограбувати подружжя, обрали запобіжний захід. Зловмисник облив бензином жінку та погрожував підпалити, якщо та не дасть йому 10 тисяч гривень.

Про це повідомляють у Вінницькому міському суді.

Чоловік проживав у будинку разом із сімейною парою. Під приводом забрати свої особисті речі, запропонував жінці пройти до дальньої кімнати будинку, на що та погодилася.

У кімнаті чоловік дістав з рюкзака пляшку з бензином, облив жінку та дістав запальничку, з вимогою, щоб йому передали 10 000 гривень.

"Потерпіла почала кликати на допомогу свого чоловіка, який почувши крики дружини, зайшов до кімнати та почав здійснювати опір підозрюваному, а саме почав наносити йому удари палицею по руках і тулубу. В цей час, потерпіла вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу сусідів", - йдеться у матеріалах справи.

Підозрюваний зрозумів, що його можуть викрити та втік.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Наразі триває слідство.

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