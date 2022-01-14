Віз партію вартістю 10 мільйонів: на Черкащині засудили наркокур’єра

На Черкащині до 6 років ув’язнення засудили наркокур’єра, який намагався ввезти в Україну партію кокаїну вартістю майже 10 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомила речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

За словами речниці, чоловік був членом розгалуженої мережі наркокур’єрів, які ввозили в Україну кокаїн із Латинської Америки.

"Іноземець разом зі спільником намагались перевезти через кордон два кілограми кокаїну. Розфасований наркотик вони приховали частково у власних речах, а частину – 90 капсул – у кишково-шлунковому тракті", – розповіла вона.

Вартість вилученої партії на "чорному" ринку становить майже 10 мільйонів гривень, додала Катерина Дрога.

Обох наркокур’єрів із черговою партією кокаїну затримали в аеропорту "Бориспіль" у липні 2021 року.

Суд визнав одного з них винним у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України і виніс йому вирок – 6 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт стосовно іншого наркокур’єра скерували до суду, він перебуває під вартою.

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