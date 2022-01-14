Віз партію вартістю 10 мільйонів: на Черкащині засудили наркокур’єра

На Черкащині до 6 років ув’язнення засудили наркокур’єра, який намагався ввезти в Україну партію кокаїну вартістю майже 10 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомила речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.
За словами речниці, чоловік був членом розгалуженої мережі наркокур’єрів, які ввозили в Україну кокаїн із Латинської Америки.
"Іноземець разом зі спільником намагались перевезти через кордон два кілограми кокаїну. Розфасований наркотик вони приховали частково у власних речах, а частину – 90 капсул – у кишково-шлунковому тракті", – розповіла вона.
Вартість вилученої партії на "чорному" ринку становить майже 10 мільйонів гривень, додала Катерина Дрога.
Обох наркокур’єрів із черговою партією кокаїну затримали в аеропорту "Бориспіль" у липні 2021 року.
Суд визнав одного з них винним у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України і виніс йому вирок – 6 років позбавлення волі.
Обвинувальний акт стосовно іншого наркокур’єра скерували до суду, він перебуває під вартою.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України