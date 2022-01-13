До 15 років ув’язнення загрожує закарпатцю, якого підозрюють у вбивстві зниклої під Новий рік ужгородки. Інформацію повідомила речниця Нацполіції області Тетяна Щоголєва. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Справою одразу зайнялося управління карного розшуку поліції Закарпаття, — прокоментувала Тетяна Щоголєва. — Вони поспілкувалися з друзями, знайомими та сусідами розшукуваної та встановила попереднє коло можливих підозрюваних. Опрацювавши інформацію про 30-річного чоловіка, який перебував у стосунках із потерпілою, вони отримали дозвіл суду на проведення обшуку. В помешканні потерпілої виявили її тіло, в помешканні підозрюваного виявили особисті речі потерпілої та її документи".

Нацполіція Закарпаття

За словами речниці прокуратури Закарпаття Катерини Хижняк, за даними слідства, причиною смерті є саме удушення.

"Також медики підтвердили й наявні в особи травми та переломи. Того ж дня (12 січня) було проведено санкціонований обшук у Виноградові, за місцем проживання знайомого закарпатки, який є підозрюваним у вбивстві. Попередньо у своїх поясненнях він підтвердив, що певний час відповідав на повідомлення з мобільного телефону жінки, аби відвести підозру про її зникнення".

Експертиза підтвердила насильницьку смерть жінки. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Зловмиснику повідомили про підозру, йому тепер загрожує до 15 років ув’язнення.

За словами Катерини Хижняк, у суді прокуратура клопотатиме про безальтернативне тримання підозрюваного під вартою.

Слідство у справі триває.

Що відомо:

Жінка зникла наприкінці минулого року. Заяву про зникнення до поліції написали 10 січня.

Інформацію про зникнення жінки публікували її знайомі та колеги у соціальних мережах. У повідомленнях про розшук зазначили, що вона зникла 30 грудня.

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