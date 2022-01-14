На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 371 особи

У 371 жителя Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, вчора одужання підтвердили у 256 осіб. Медики провели 1 250 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (33 особи): Вишнівецька селищна ОТГ – 11, Кременецька міська ОТГ – 9, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 11, Шумська міська ОТГ – 1.

Тернопільський район (220 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 7, Бережанська міська ОТГ – 18, Білецька сільська ОТГ – 3, Великоберезовицька селищна ОТГ – 17, Великобірківська селищна ОТГ – 2, Великогаївська сільська ОТГ – 5, Збаразька міська ОТГ – 13, Золотниківська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 9, Микулинецька селищна ОТГ – 7, Нараївська сільська ОТГ – 3, Підволочиська селищна ОТГ – 12, Підгаєцька міська ОТГ – 8, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Скалатська міська ОТГ – 2, Скориківська сільська ОТГ – 6, Теребовлянська міська ОТГ – 7, Тернопільська міська ОТГ – 94.

Чортківський район (118 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 3, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 5, Бучацька міська ОТГ – 12, Васильковецька сільська ОТГ –3, Гримайлівська селищна ОТГ – 5, Гусятинська селищна ОТГ – 11, Заводська селищна ОТГ – 3, Заліщицька міська ОТГ – 7, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 11, Монастириська міська ОТГ –11, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 4, Трибухівська сільська ОТГ – 7, Хоростківська міська ОТГ – 10, Чортківська міська ОТГ – 17.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 109 905 осіб, з них 104 751 вже видужали та 2 169 людей померли.

Що відомо