На Черкащині за добу діагностували майже три сотні випадків COVID-19

На Черкащині за добу діагностували 292 нових випадки коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 14 січня в Україні зафіксували 10 476 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли восьмеро черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, із початку пандемії усього підтверджених випадків в області – 131 221. Загальна заповненість ліжок з киснем хворими із підтвердженим діагнозом "коронавірус" в медзакладах становить 21%.

"На Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 152 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 124 338", — додала медикиня.

За словами Лариси Кошової, із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 4 182 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 401 черкащанин, із яких шестеро дітей. До апаратів штучної вентиляції легень під'єднаний 22 пацієнтів.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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