Давайте після свят: у черкаському Центрі вакцинації зникли черги

У пункті вакцинації в торговельному центрі "Любава" після свят зникли черги, розповіла Суспільному лікарка Юлія Джус. На різдвяні канікули медики не працюватимуть.

Новорічною ялинкою зустрічають при вході в пункт вакцинації ТРЦ "Любава". Запрацював він 3 січня після двох вихідних. 3 січня там зробили 90 щеплень, 4 січня — 110 щеплень. Черкасець Артем Веселов прийшов на щеплення від коронавірусу, бо планує подорож до Німеччини. Раніше він вагався:

"Я зрозумів, що це необхідно. Усі так роблять, я подумав, що теж так зроблю. З усіма моїми знайомим все було добре. По-перше, це справді займає декілька хвилин. По-друге, є-Підтримка дає гроші, тому чому б не сходити у кіно, наприклад".

Студентка Віолетта прийшла на другу дозу щеплення:

"Раніше не могла поїхати кудись, походити по магазинах. А вже скоро буду ходити. Найближчим часом поїду до сімейного лікаря і візьму сертифікат".

Суспільне Черкаси

Із 10 січня Антоніна Рекун влаштовується працювати в готель. Вона вакцинується, бо буде серед людей:

"Також я і для себе вирішила, тому що є хронічні захворювання. Тому щеплююсь, щоб якось себе убезпечити. І в транспорті зараз вимагають, щоб була зроблена вакцинація".

Прийшов на щеплення разом із мамою і 17-річний Гліб Сергієнко. Він навчається в Польщі, а вирішив вакцинуватися вдома, поки на канікулах:

"Через те, що в мене буде дві дози щеплення, я не буду сидіти на карантині".

Суспільне Черкаси Гліб Сергієнко з матір'ю

За словами лікарки Юлії Джус, черг на вакцинацію зараз немає. Охочі можуть зробити щеплення у центрі вакцинації із десятої до двадцятої:

"Активність людей знижена, тому що зараз свята. У наявності у нас вакцини CoronaVac і Pfizer. Ними робимо і першу, і другу дозу".

Суспільне Черкаси Юлія Джус

6 січня – у переддень Різдва працюватимуть до 14:00. 7, 8, 9 січня – вихідні. Роботу відновлять із 10 січня.

Що відомо

Одну тисячу і сто щеплень проти коронавірусу за добу зробили на Черкащині. Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова. Загалом в області повністю щеплені 462 тисячі і 191 людина – це майже 40 відсотків населення. Першою дозою вакциновані 477 592 людини.

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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