На Закарпатті за добу виявили майже 300 випадків COVID-19

278 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 13 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 418 пацієнтів одужали, семеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 90 045 випадків COVID-19. 82 895 пацієнтів подолали хворобу, 2 463 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли понад 3,7 млн людей, понад 3,5 млн — одужали, 98 068 людей — померли.

Що відомо:

В Україні виявили понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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