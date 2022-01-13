У Чернівцях обленерго не відшкодовуватиме гроші мешканцям чотирьох багатоповерхівок за ремонт техніки, яка згоріла після перепаду напруги. З ними обленерго не має договорів.

Про це Суспільному сказав заступник начальника обласного РЕМ Іван Данко.

За словами Данка, мешканцям чотирьох будинків на бульварі Героїв Крут не виплатять компенсацію за ремонт техніки зокрема й через те, що під час перевірки виявили відсутність заземлення та пристроїв захисного вимкнення.

"У людей договір з житлово-будівельним кооперативом, то усі відносини стосовно напруги, якості, відключення вирішують з ним. Ми не можемо їм гарантувати якість напруги, бо вони не підключені до наших мереж і не мають з нами договорів на розподіл", — каже Данко.

Голова одного з будинків Іван Гордей у телефонному коментарі Суспільному сказав, що заземлення в будинку є, втім воно може не відповідати сучасним стандартам, бо будинок зведений у 1989 році. Приблизно 20 людей ремонтували техніку за свої гроші, ще частину викинули. Вдруге за відшкодуванням не звертатимуться.

Що відомо

26 листопада у чотирьох будинках через збій електроенергії добу не було світла, не працював ліфт та пошкодилась техніка. Голова ЖКБ Світлана Татаріна зверталась до обленерго від імені мешканців, де їй порадили написати заяву-скаргу. Тоді Данко говорив, що люди можуть претендувати на відшкодування після написаної заяви.

Читайте також

У Чернівцях тариф на проїзд у маршрутках підвищили до 9 гривень

У Чернівцях на вулиці Заньковецької встановлять підземні смітники: що відомо