У Чернівцях на вулиці Заньковецької встановлять підземні смітники: що відомо

У Чернівцях на вулиці Заньковецької планують встановити підземні смітники. Їх розташують поруч з кінотеатром "Чернівці".

Про це йдеться в тендері на сайті Prozorro.

Смітники встановлять за понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. У тендері перемогла фірма "Еко сіті технолоджі". Роботи мають завершити до 31 травня 2022 року.

Вулиця Заньковецької. Фото: міська рада

Підземні смітники також планують звести на вулицях Горького та Кохановського. Щодо їх встановлення тривають тендери.

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