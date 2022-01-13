У селі на Львівщині школярі навчаються на різних локаціях, поки у школі — ремонт

Школярі селища Гірник Червоноградської громади навчаються у приміщенні місцевого клубу, селищної ради та дитячого садка. Усе через те, що їх школа на реконструкції. Ремонтні роботи у школі розпочали у середині вересня, а завершити мали 31 грудня. Але ремонт у школі затягнувся. Увесь цей час діти навчалися дистанційно.

Школу у селищі Гірник досі ремонтують. Там замінили дах та укріпили фундаменти, а внутрішні роботи завершити вчасно не встигли.

"До 31 грудня мали завершити в принципі всі будівельні роботи, але все затягнулося, бо є дуже багато змін і по проєкту, які нас затягнули", — каже виконроб фірми-підрядника Петро Зелінський.

Суспільне Львів Ремонт у школі селища Гірник

Ці слова підтверджує директорка школи Наталія Маяк. Вона каже, у проєкті не врахували ремонту спортзалу:

"Електрика в коридорах зовсім не внесена в проект. Тобто треба було вносити зміни до проєкту і зміни до кошторису, тому це зайняло дуже багато часу".

Через ремонт усі школярі, окрім початкових класів, які мають інше приміщення, навчалися дистанційно. Учням старших класів пропонували навчатися тимчасово у школі сусіднього села. Їх туди мали довозити шкільні автобуси.

Суспільне Львів Ремонт у школі триває

"Відділом освіти було запропоновано такий варіант, що на час проведення цих робіт учні 5-9 і 11 класів будуть навчатися в Сілецькій загальноосвітній школі з довезенням шкільним автобусом. Така практика існує, відстань незначна — 3 кілометри. 5 шкільних автобусів могли би в два рейси довозити тих 270 дітей", — каже начальник відділу освіти Червоноградської міської ради Іван Кардинал.

Проте батьки школярів від цього відмовилися.

"Багато батьків хвилювалися, що їхні діти прийдуть туди чужими. Їх можуть не сприйняти діти, які навчаються на даний момент там. І ще одна причина, що там не було в достатній кількості вільних кабінетів", — каже мама школярів Тетяна Курівчак.

На батьківських зборах вирішили — діти навчатимуться у своєму селищі. Для цього переобладнали по три приміщення у Народному домі і селищній раді. Ще п’ять класів навчаються у другу зміну у приміщені початкової школи.

Одинадцятикласники навчаються у актовому залі Народного дому.

"Онлайн ми навчались досить довгий період, а зараз вийшли у це приміщення. Тут ми навчаємось вже четвертий день. В принципі, тут непогано навчатися. Тут тепло, але незвична обстановка, не така, як в класі", — каже учениця 11-класу Ольга Макарук.

Суспільне Львів Учениця 11-го класу Ольга Макарук. Урок відбувається у приміщенні Народного дому селища

Керівництво школи сподівається, що реконструкцію завершать до 1 квітня і учні зможуть повернутися у свої класи, проте в обласному управлінні капітального будівництва, яке є замовником робіт, дають не такі оптимістичні прогнози.

"Зараз ми здійснюємо коригування, це буде все враховано, додаткові роботи будуть враховані, пройдемо експертизу і я думаю, що дасть Бог в 2022 році, ми це 100 відсотків закінчимо якнайшвидше. Я думаю, до першого вересня закінчимо", — каже начальник обласного управління капітального будівництва Роман Калагурський.

Вартість реконструкції школи — 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Це гроші з держбюджету.

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