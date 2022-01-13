Звалище з невідомою хімічною речовиною виявили на острові Хортиця місцеві жителі. Пошкоджені мішки, об’ємом майже 4 кубічних метри, знайшли на майданчику поблизу колишнього готелю “Хортиця” у вівторок, 11 січня.

Про це вони повідомили міську екологічну інспекцію, правоохоронців та керівництво Національного заповідника "Хортиця".

Мішків із невідомою речовиною, які ще 12 січня ввечері знаходились на майданчику поблизу готелю “Хортиця”, сьогодні зранку вже не було. Від них залишились фіолетові плями та різкий запах. Речовину, ймовірно, вивезли вночі, кажуть місцеві жителі.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми побачили, що тут, на майданчику, була величезна купа якихось хімікатів, зараз від них залишилися фіолетові сліди. Ми подали заяву до облдержадміністрації, але там нам сказали, що наше звернення будуть розглядати протягом двох тижнів, а то й місяця. Також повідомили ми в екологічну інспекцію та заповідник “Хортиця". Хотілося б, щоб фахівці зробили аналіз, що це за речовини, а також з’ясували, хто це здійснив", — каже Вероніка Калінбет, представниця громадського руху "Наш острів".

Фото: Суспільне Запоріжжя Вероніка Калінбет

"Те, що сталося, це, просто, злочин проти природи острова. Будь ласка, перегляньте данні своїх відеореєстраторів. Можливо, ви зафіксували, як сюди заїжджала якась машина, чи з причепом, чи вантажівка, яка везла цей вантаж і вивантажила тут. Повідомте у заповідник, у поліцію, екологічну інспекцію. Можете звернутися до пабліка “Наш острів”, просто в коментарях написати все, що ви знаєте", — каже Юлія Кудрявцева, представниця громадського руху "Наш острів".

Фото: Суспільне Запоріжжя Юлія Кудрявцева

У співробітників Національного заповідника “Хортиця” поки немає інформації, хто завіз сюди мішки з невідомими речовинами. Не знають також, хто і куди вночі їх вивіз, каже завідувачка інформаційно-видавничого відділу заповідника Альона Пєтрікєй:

"Вчора заповіднику стало відомо про звалище отруйних хімікатів на об’єкті, який належить Фонду Держмайна України. Наші співробітники служби режиму, звичайно, терміново виїхали на місце. Подивились, заактували й листи були направлені, терміново, до комісії з екологічної безпеки Запорізької міської ради та ДСНС. Тому, що таке сміття має бути утилізоване спеціальним чином, спеціальними фірмами", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Альона Петрикей

Речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська каже: відомості про подію внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян відділу поліції № 1 Запорізького районного управління. Нині за даним фактом триває перевірка.

Природу цих речовин з’ясовуватиме спеціальна комісія Держекоінспекції. Щоправда, її представники поки на місце не виїжджали:

"Але, коли ми виїдемо на місце, там будуть працювати спеціалісти по ґрунтах, представники лабораторій, відділу контролю за ПЗФ. Буде відібрано проби ґрунту і тоді вже можна буде напевно сказати, із чим ми маємо діло. Але, за тим візуальним спостереженням, яке до нас потрапило від заявників, можна зробити висновок, що це отрутохімікати. А точніше пестициди, які використовуються у сільському господарстві", — сказав Сергій Новик, старший держінспектор Державної екологічної інспекції південного округу.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сліди, що залишися після зникнення мішків

Комісія Держекоінспекції працюватиме на Хортиці завтра зранку. Яке підприємство утилізуватиме хімічне сміття, визначатиме міська влада, сказав Суспільному інспектор Сергій Новик.

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