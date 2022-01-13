Як зміни температури вплинуть на урожай озимих на Тернопільщині

25-градусні перепади температури були на Тернопільщині впродовж двох тижнів. Якщо на початку січня було плюс 11, то цієї середи стовпчики термометрів подекуди опустилися до 16 градусів морозу. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Оксана Озимків.

За її словами, завтра температура повітря знову ж буде плюсовою та може сягнути чотирьох градусів тепла.

Директор Тернопільської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іван Дудник розповів, чи впливають різкі зміни температури повітря на озимі посіви та який урожай прогнозують цього року.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Моніторинг стану перезимівлі культур

У Плотичі на полях установа моніторить стан перезимівлі культур. Результати моніторингу – повідомляють у департамент агропромислового розвитку. Тут вирощують понад 460 сортів озимих. Про це розповів директор інституту Іван Дудник.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Пшениця на полі

"Ми вже проводили два експрес-тести на відрощування озимих, як вони перезимовують. Перезимівля проходить добре. Випадання рослин озимих культур зафіксовано не було. Осінь складна була, бо за серпень випало лише 45 мм опадів, за вересень – 90%, в жовтні – 2 мм, це - 2% і за листопад випало 18% мм опадів. Але вологозапаси були достатні, щоб нормально проходив період вегетації", – каже директор Тернопільської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іван Дудник.

Агроном Володимир Мокрицький каже, озимий ячмінь зараз в хорошому стані:

"Зараз він знаходиться у фазі кущення. Товщина снігового покрову сягає від 4 до 6 см. Промерзання ґрунту десь є 3 см, більше нема, бо температурний режим такий був, що ґрунт не промерз глибоко".

За словами Івана Дудника, цьогорічні погодні умови для посівів сприятливі. Як зимуватиме рослина, залежить також від того, який вміст вуглеводів вона має. Згідно з дослідженнями, каже Іван Дудник, прогнозують добрий врожай.

"За даними лабораторії, вміст вуглеводів в рослинах складає 28-31%. Це норма, яка забезпечує стабільну хорошу перезимівлю рослин. Максимальна температура в нас складала 16-18 градусів. Це температура, яка не могла вплинути на перезимівлю. Щоб рослина випала, то така температура мала бути на вузлі кущіння, а на вузлі кущіння температура була в межах 8-9 градусів", – каже Дудник.

Коли немає багато снігу, то температура повітря 16-18 градусів морозу – занизька для озимого ріпаку, каже Іван Дудник. Незважаючи на це, ріпак росте добре.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Ріпак

Начальниця відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Воскресенська розповідає, що в господарствах області посіяли озимі зернові на площі 216,9 тисяч гектарів та озимий ріпак на площі 64,5 тисяч гектарів. За її словами, більшість посівів на сьогодні в доброму стані.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Надія Воскресенська

"В доброму стані посіви знаходяться на 67% площі, 30,6% – в задовільному і 2,4% посіяних площ зараз слабкі і зріджені. Озимий ріпак знаходиться в доброму стані на 70% площ посіяних, в задовільному стані 18,1% і слабкі і зріджені – 1,9%", – каже Воскресенська.

Торік в області зібрали понад 3 мільйони тонн зернових і понад 700 тисяч олійних культур, каже Надія Воскресенська. За її словами, площа посівів була майже такою ж, як цьогоріч.

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