Із початку дії державної програми"єПідтримка" втричі збільшилась кількість відвідувачів та онлайн замовлень, розповів Суспільному продавець-консультант одного із книжкових магазинів у Черкасах Володимир Саприкін.

Відвідачів у магазині більше, ніж книг, зауважила продавчиня однієї із книгарень Черкас пані Ірина. За її словами, обирають літературу покупці без проблем, а от оплати її тисячею з "єПідтримки" може не кожен:

"Я думаю, це в банках мають людям пояснювати, що в них на телефоні має бути додаток, який підтримує функцію PayPass, або ж видавати пластикові картки".

Суспільне Черкаси

Оскільки покупцям допомагають з налаштуванням карти, на касах утворюються черги, пояснила жінка.

"Звичайно, радіємо, що люди почали більше читати та з’явились нові покупці, молодь дуже часто приходить. А з іншого боку, ми втомлюємось, бо кожному другому доводиться пояснювати, що треба зробити. Це забирає багато часу й сил", – зазначила вона.

Черкащанин Костянтин розповів, що грошей із "єПідтримки" йому вистачило на шість книг:

"Вирішив обрати книги. Я раніше їх не купував, а це з’явилась така можливість. Обрав юридичну літературу та книги про здоров’я. Затримки із замовленням були, але на сайті про це попереджали".

Суспільне Черкаси

Із 20 грудня нових постачань книг не було, розповіла керівниця магазину Наталія Прокопчук. Тож розпродують те, що залишилось із минулого року.

"Людям важливо усвідомлювати, що коли вони купують книжки, треба перевіряти, яку вони мову обрали, тому, що повернення по цій програмі важко зробити", – зауважила вона.

Суспільне Черкаси

Продавець-консультант іншої черкаської книгарні Володимир Саприкін розповів, що асортимент вони поповнюють щоденно, але цього недостатньо, аби заповнити усі стелажі. Книгарня співпрацює зі 150 видавництвами. Переважно купують дитячу та художню літературу:

"Люди розкуповують книги швидше, ніж ми їх замовляємо, затримки є і на пошті, і у видавництвах. Ціни на книги зростають постійно, видавництва ціни підняли й ми відповідно теж, але не катастрофічно, на нові позиції це в межах 5-7 відсотків".

Розрахуватися коштами із програми можна і в кінотеатрі. Черкащанка Вікторія Степаненко ходила на сеанс у будній день, бо на вихідних багато людей.

"Усі кажуть, що зручно цим користуватися. Я б ще хотіла купити книги по саморозвитку і ще в кіно сходити", – додала жінка.

Суспільне Черкаси

Директор кінотеатру Костянтин Чернецький зауважив, що у період новорічних свят ажіотаж щороку.

"Цьогоріч у нас було багато людей, стояли в чергах, бо наклались одночасно і тисяча яку дають у програмі, і свята. Більше тисячі людей у день, ми ледве справлялися з тим, щоб обслужити усіх клієнтів", – розповів він.

Директор зазначив: за останній місяць удвічі збільшилась кількість безготівкового розрахунку, але скільки з них кошти з "єПідтримки", сказати не можуть:

"Для нас немає жодної різниці як людина розраховується, чи це її гроші, чи програма. Ми цього порахувати не можемо".

Що відомо

19 грудня в Україні розпочався проєкт "єПідтримка" Він впроваджений для підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав від пандемії, та стимулювання процесу вакцинації.

Згідно з програмою, повністю вакциновані українці отримають через застосунок "Дія" одну тисячу гривень. Гроші можна витратити впродовж чотирьох місяців після зарахування на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на залізничні та авіаперевезення в межах України.

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