14 січня на Черкащині та в Черкасах вночі очікується сильний вітер. Про це Суспільному повідомив начальник Обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
За словами синоптика, нічний вітер досягне позначок, що дорівнюють "жовтому" рівнюТакі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту. небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть "помаранчевому"II ступінь — Погодні умови небезпечні - Погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.:
"14 січня по Черкаській області та в Черкасах вночі очікуються пориви вітру 17 – 22 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). А вже вдень 14 січня по Черкаській області та в місті Черкаси очікуються пориви вітру 25 – 27 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – поінформував Віталій Постригань.
Він додав, що в області очікуються різкі перепади температури, що може вплинути на обстановку на автошляхах області:
"Очікується різкий перепад температури з 17 морозу уночі 13 січня до 0 градусів та вище вже 14 січня".
На Черкащині місцями також прогнозують незначний сніг та дощ.
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