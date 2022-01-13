14 січня на Черкащині та в Черкасах вночі очікується сильний вітер. Про це Суспільному повідомив начальник Обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, нічний вітер досягне позначок, що дорівнюють "жовтому" рівню небезпечності, втім вже вдень пориви вітру дорівнюватимуть "помаранчевому":

"14 січня по Черкаській області та в Черкасах вночі очікуються пориви вітру 17 – 22 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). А вже вдень 14 січня по Черкаській області та в місті Черкаси очікуються пориви вітру 25 – 27 м/с. (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – поінформував Віталій Постригань.

Він додав, що в області очікуються різкі перепади температури, що може вплинути на обстановку на автошляхах області:

"Очікується різкий перепад температури з 17 морозу уночі 13 січня до 0 градусів та вище вже 14 січня".

На Черкащині місцями також прогнозують незначний сніг та дощ.

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