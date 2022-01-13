Британська контррозвідувальна служба МІ5 попередила спікера Палати громад Ліндсі Гойла про існування "агента впливу" з Китаю — юристки на ім’я Крістін Лі, яка намагається вплинути на законодавчий процес парламенту.
Про це повідомляє Sky News.
За даними МІ5, Лі "здійснювала політичне втручання від імені Комуністичної партії Китаю й спілкувалася з членами парламенту" Великої Британії. Зокрема китаянка організовувала виплати депутатам начебто від імені громадян Китаю і Гонконгу, щоб заручитися їхньою підтримкою.
Серед депутатів, яких британська контррозвідка назвала цілями операції КНР, були члени нині розформованої депутатської групи "Китайці в Британії" та кандидати на парламентських виборах. Зокрема називалося ім’я колишнього члена уряду й депутата від Лейбористської партії Беррі Ґардінера, якому Крістін Лі переказала загалом близько 500 тисяч фунтів стерлінгів.
Сам Ґардінер у розмові зі Sky News, що "не перший рік" взаємодіє з МІ5, і там знали "про її (Крістін Лі — ред.) спілкування з його представниками та пожертвування, які та робила для фінансування досліджень його штабу".
"Було вжито заходів з тим, щоб вона не мала впливу на призначення дослідників чи керування ними. Вони (МІ5 — ред.) також знають, що я особисто не отримував зиску з тих пожертв. Вона припинила фінансувати роботу моїх працівників ще у червні 2020 року", — додав лейборист.
Велика Британія не вперше висловлює стурбованість діями Китаю. У 2021 році очільник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що КНР стала "єдиним найбільшим пріоритетом" відомства вперше за його історію.
Крім того, за даними The Walls Street Journal, у 2020 році Лондон вислав трьох китайських журналістів, які, за даними МІ5, займалися шпигунством і працювали на Міністерство державної безпеки Китаю. Хоча Пекін офіційно таку інформацію спростував.
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Що відомо
- У вересні 2021 року США, Велика Британія та Австралія домовилися про тристороннє партнерство у сфері безпеки для протидії Китаю. Ініціатива називається Aukus. Про її створення спільно оголосили президент США Джо Байден та очільники уряду Австралії та Британії Скотт Моррісон та Борис Джонсон.
- Спецпідрозділи Великої Британії розпочнуть роботу над таємною місією проти Росії та Китаю. За словами бригадира Марка Тоттена, британські спецназ і човнова служба отримають більше часу та ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти.
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