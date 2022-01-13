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Контррозвідка Британії заявила, що "агент впливу" з Китаю намагається вплинути на парламент країни
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Контррозвідка Британії заявила, що "агент впливу" з Китаю намагається вплинути на парламент країни

Олег Павлюк
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Контррозвідка Британії заявила, що "агент впливу" з Китаю намагається вплинути на парламент країни Фото: Unsplash

Британська контррозвідувальна служба МІ5 попередила спікера Палати громад Ліндсі Гойла про існування "агента впливу" з Китаю — юристки на ім’я Крістін Лі, яка намагається вплинути на законодавчий процес парламенту.

Про це повідомляє Sky News.

За даними МІ5, Лі "здійснювала політичне втручання від імені Комуністичної партії Китаю й спілкувалася з членами парламенту" Великої Британії. Зокрема китаянка організовувала виплати депутатам начебто від імені громадян Китаю і Гонконгу, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Серед депутатів, яких британська контррозвідка назвала цілями операції КНР, були члени нині розформованої депутатської групи "Китайці в Британії" та кандидати на парламентських виборах. Зокрема називалося ім’я колишнього члена уряду й депутата від Лейбористської партії Беррі Ґардінера, якому Крістін Лі переказала загалом близько 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Сам Ґардінер у розмові зі Sky News, що "не перший рік" взаємодіє з МІ5, і там знали "про її (Крістін Лі — ред.) спілкування з його представниками та пожертвування, які та робила для фінансування досліджень його штабу".

"Було вжито заходів з тим, щоб вона не мала впливу на призначення дослідників чи керування ними. Вони (МІ5 — ред.) також знають, що я особисто не отримував зиску з тих пожертв. Вона припинила фінансувати роботу моїх працівників ще у червні 2020 року", — додав лейборист.

Велика Британія не вперше висловлює стурбованість діями Китаю. У 2021 році очільник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що КНР стала "єдиним найбільшим пріоритетом" відомства вперше за його історію.

Крім того, за даними The Walls Street Journal, у 2020 році Лондон вислав трьох китайських журналістів, які, за даними МІ5, займалися шпигунством і працювали на Міністерство державної безпеки Китаю. Хоча Пекін офіційно таку інформацію спростував.

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