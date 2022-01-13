Британська контррозвідувальна служба МІ5 попередила спікера Палати громад Ліндсі Гойла про існування "агента впливу" з Китаю — юристки на ім’я Крістін Лі, яка намагається вплинути на законодавчий процес парламенту.

Про це повідомляє Sky News.

За даними МІ5, Лі "здійснювала політичне втручання від імені Комуністичної партії Китаю й спілкувалася з членами парламенту" Великої Британії. Зокрема китаянка організовувала виплати депутатам начебто від імені громадян Китаю і Гонконгу, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Серед депутатів, яких британська контррозвідка назвала цілями операції КНР, були члени нині розформованої депутатської групи "Китайці в Британії" та кандидати на парламентських виборах. Зокрема називалося ім’я колишнього члена уряду й депутата від Лейбористської партії Беррі Ґардінера, якому Крістін Лі переказала загалом близько 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Сам Ґардінер у розмові зі Sky News, що "не перший рік" взаємодіє з МІ5, і там знали "про її (Крістін Лі — ред.) спілкування з його представниками та пожертвування, які та робила для фінансування досліджень його штабу".

"Було вжито заходів з тим, щоб вона не мала впливу на призначення дослідників чи керування ними. Вони (МІ5 — ред.) також знають, що я особисто не отримував зиску з тих пожертв. Вона припинила фінансувати роботу моїх працівників ще у червні 2020 року", — додав лейборист.

Велика Британія не вперше висловлює стурбованість діями Китаю. У 2021 році очільник британської розвідки МІ6 Річард Мур заявив, що КНР стала "єдиним найбільшим пріоритетом" відомства вперше за його історію.

Крім того, за даними The Walls Street Journal, у 2020 році Лондон вислав трьох китайських журналістів, які, за даними МІ5, займалися шпигунством і працювали на Міністерство державної безпеки Китаю. Хоча Пекін офіційно таку інформацію спростував.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

У вересні 2021 року США, Велика Британія та Австралія домовилися про тристороннє партнерство у сфері безпеки для протидії Китаю. Ініціатива називається Aukus. Про її створення спільно оголосили президент США Джо Байден та очільники уряду Австралії та Британії Скотт Моррісон та Борис Джонсон.

Спецпідрозділи Великої Британії розпочнуть роботу над таємною місією проти Росії та Китаю. За словами бригадира Марка Тоттена, британські спецназ і човнова служба отримають більше часу та ресурсів, щоб проводити операції підвищеного ризику проти інших країн. Він також повідомив, що очолить нові "сили спецпризначення" британської морської піхоти.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу