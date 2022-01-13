Верховний суд федеральної землі Рейнланд-Пфальц 13 січня засудив колишнього полковника спецслужб Сирії, 58-річного Анвара Р. до довічного ув’язнення за злочини проти людяності в країні. Чоловік став першим високопосадовцем влади Башара Асада, притягненим до відповідальності.

Про це повідомляють Reuters і Associated Press.

Обвинувачення стверджувало, що Анвар Р. причетний до "систематичних і брутальних катувань" (зокрема і сексуального характеру) понад чотирьох тисяч в’язнів протягом квітня 2011 — вересня 2012 років, які призвели до смерті не менш як 58 людей. Суд зрештою визнав сирійця винним у смерті 27 з них.

Адвокати Анвара Р. просили суд виправдати їхнього клієнта, стверджуючи, що той особисто не був причетний до тортур, а у 2012 році взагалі виїхав із Сирії до Німеччини. Там його пізніше і затримали. Але судді в місті Кобленц після заслуховування показів понад 60 свідків і жертв тортур стали на бік обвинувачення.

"Цей вирок важливий для всіх сирійців, які постраждали і досі страждають від злочинів режиму Асада. Вирок — лише початок, і попереду ще довгий шлях. Але для постраждалих, тобто нас, цей суд є першим кроком на шляху до свободи, гідності й справедливості", — заявив один зі свідків у справі Рухам Хаваш, який представляє об’єднання жертв злочинів у Сирії Branch 251.

Відповідно до законодавства Німеччини, тамтешні суди можуть розглядати справи про злочини проти людяності, скоєні в будь-якій іншій країні світу. Це і дозволило винести вирок Анвару Р. Але це не перша судова справа щодо злочинів у Сирії, яку розглядали в Німеччині. У 2021 році там засудили до 4,5 року ув’язнення Єйяда А. — колишнього сирійського розвідника. Його, як і Анвара Р., арештували в Німеччині, коли ті шукали притулку в країні.

У середині січня 2022 року у Франкфурті також мають почати розгляд справи проти лікаря із Сирії, якого підозрюють у тортурах над ув’язненими у військовому шпиталі міста Гомс у 2011-2012 роках, зокрема з використанням летальних ін’єкцій.

Що відомо

Війна в Сирії розпочалася у 2011 році після придушення антиурядових протестів. У 2015 році Росія розпочала інтервенцію у Сирію на боці уряду Башара Асада. Після цього урядові війська взяли під контроль більшу частину країни. Протягом останніх двох років інтенсивність бойових дій зменшується.

Війна в Сирії спричинила найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни. Тільки в Німеччині перебувають понад 800 тисяч сирійських біженців і мігрантів. Найбільше ж їх у Туреччині — 3,6 мільйона.

Правозахисники і західні країни заявляють, що влада Асада є нелегітимною і причетна до низки воєнних злочинів і злочинів проти людяності, як-от використання хімічної зброї. Сам Асад та його союзники, передусім Росія, ці звинувачення відкидають і висувають аналогічні претензії щодо Заходу.

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