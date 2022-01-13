Уряд України затвердив Положення про педагогічну інтернатуру, згідно з яким ІТ-спеціалісти зможуть викладати в закладах середньої освіти після проходження практики під керівництвом педагога. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За інтерном — айтівцем — закріплюватиметься певний викладач. Він має сформувати програму інтернатури, яка триватиме рік. За цей час інтерн може "сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі".

Мінцифри зазначає, що зміни до Положення про педагогічну інтернатуру були внесені відповідно до Дорожньої карти реформування ІТ-освіти, яку міністр Михайло Федоров представив у грудні 2021 року. Її підтримали зокрема і представники бізнесу.

"Під час розробки Дорожньої карти реформування ІТ-освіти виявлено, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів із математики та інформатики. Це призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти в Україні загалом", — зазначає відомство.

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Що відомо

Щороку Україна відчуває дефіцит близько 50 тисяч IT-спеціалістів, заявив під час виступу на конференції з IT-освіти “Synergy 2021 IT Business & IT Education” міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У 2022 році в Україні має з’явитися новий університет – SET University, в якому готуватимуть фахівців для ІТ-сфери. Його студенти розроблятимуть стартапи і вчитимуться залучати фінансування інвесторів.

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