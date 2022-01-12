На Сумщині очікуються морози до -22

Внаслідок вторгнення арктичного повітря найближчими днями на Сумщині очікується суттєве зниження температури повітря. Про це повідомляє Сумський обласний гідрометцентр.
Сьогодні, 12 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, а на дорогах ожеледиця. Температура вдень становитиме від -4° до -9°.
Вночі 13 січня стовпчик термометра опуститься до -22°. Вдень трохи потеплішає - від -5° до -10°.
14 січня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -7°- 12°, вдень від -3° до +2°.
Нагадаємо, що від 14 січня в Сумах запрацювали 28 пунктів обігріву по всьому місту. 12 з них при бібліотеках та 16 при лікувальних закладах.
Що відомо
- В Україну прийшло різке похолодання.
- Морози та вітер. Жителів Одещини попереджають про погіршення погоди.
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