На Сумщині очікуються морози до -22

Внаслідок вторгнення арктичного повітря найближчими днями на Сумщині очікується суттєве зниження температури повітря. Про це повідомляє Сумський обласний гідрометцентр.

Сьогодні, 12 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, а на дорогах ожеледиця. Температура вдень становитиме від -4° до -9°.

Вночі 13 січня стовпчик термометра опуститься до -22°. Вдень трохи потеплішає - від -5° до -10°.

14 січня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі -7°- 12°, вдень від -3° до +2°.

Нагадаємо, що від 14 січня в Сумах запрацювали 28 пунктів обігріву по всьому місту. 12 з них при бібліотеках та 16 при лікувальних закладах.

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