Пункти обігріву в Сумах. Де можна сховатись від морозу

По місту Суми працюють 26 пунктів обігріву. Вони повинні допомогти містянам не замерзнути у сильні морози.

Нагадаємо, сьогодні 13 січня на Сумщині очікуються морози. Вдень тепература становитиме від -5° до -10°. Вночі ж стовпчик термометра опуститься місцями до -22°.

Де шукати пункти обігріву

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Сумської міської ради вул. Іллінська, № 48/50

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 2) вул. Привокзальна, № 3а.

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 4) вул.І.Сірка, № 33/1.

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 5) вул. Паркова,№ 1.

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Поліклінічне відділення № 1) вул. Труда, № 3.

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Поліклінічне відділення №2) вул.Ковпака, № 7

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Приймальне відділення стаціонару) вул. Металургів, № 38

"Клінічна лікарня № 5" Сумської міської ради (Поліклініка) вул. Марко Вовчок, № 2

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради(Приймальне відділення стаціонару) вул. Троїцька, № 28

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради (Клініко-діагностичне відділення № 1) вул. Труда, № 3

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради (Кініко-діагностичне відділення № 2) вул. Івана Сірка, № 3

" Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради вул. Троїцька, № 20

Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради вул. Паркова, № 2/1

"Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" Сумської міської ради (Приймальне відділення стаціонару) вул. Марко Вовчок, № 2

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка Сумської міської централізованої

бібліотечної системи (далі – МЦБС) вул. Кооперативна, № 6

Бібліотека Філія № 1 МЦБС вул. Глінки, № 1

Бібліотека Філія № 2 МЦБС вул. СКД, № 22

Бібліотека Філія № 3 МЦБС вул. Новомістенська, № 23

Бібліотека Філія № 4 МЦБС провулок Веретенівський, № 8

Бібліотека Філія № 5 МЦБС вул. Чехова, № 77

Бібліотека Філія № 6 МЦБС вул. Котляревського, № 1/1

Бібліотека Філія № 7 МЦБС вул. Г.Кондратьєва, № 140

Бібліотека Філія№ 8 МЦБС вул. Чорновола, 55

Бібліотека Філія № 14 МЦБС проспект М.Лушпи, № 54

Бібліотека Філія № 16 МЦБС вул. Л.Українки, № 4

Бібліотека Філія № 17 МЦБС вул. Горького, № 23/1

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber