У комітетах — теплі речі, в пунктах — чай: де у Черкасах можна обігрітися

У місті станом 13 січня Черкаси працюють чотири пункти обігріву, один із яких цілодобовий, повідомила Суспільному заступниця директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Юлія Ніконенко.

Цьогоріч при комітетах самоорганізації населення пунктів обігріву немає, зауважила Юлія Ніконенко:

"Рішення про роботу пунктів обігріву при комітетах самоорганізації міста цьогоріч комісія ТЕБ і НС не приймала з огляду на COVID ", – зазначила Юлія Ніконенко.

За її словами, нині один пункт обігріву розташований в адмінбудівлі департаменту, два – в територіальних центрах надання соцпослуг, а цілодобовий – на території центру реінтеграції.

Голова комітету самоорганізації населення мікрорайону "Дніпровський" Любов Здоровенко розповіла, що цього року на базі їхнього комітету пункт обігріву не працює.

Суспільне: Черкаси Голова комітету самоорганізації населення мікрорайону "Дніпровський" Любов Здоровенко

"Одяг теплий даємо. На сьогодні є теплі жіночі речі: декілька пальт, жіночі чоботи, теплі светри. Але пункту обігріву, як у попередні роки, немає", – повідомила пані Любов.

До ДСНС не надходило звернень від влади про розгортання пунктів обігріву для населення Черкащини.

"Ми виставляємо пункти обігріву лише за зверненням органів влади. Таких звернень поки що не було", – повідомила Суспільному речниця Головного управління з надзвичайних ситуацій області Ксенія Крутоус.

Що відомо

Працюватимуть пункти обігріву, коли температура повітря надворі знизиться до мінус десяти, розповів Суспільному заступник директора департаменту соціальної політики Ігор Волошин.

Працюють пункти обігріву за адресами: бульвар Шевченка, 307. Два пункти обігріву облаштовані в будівлях територіальних центрів надання соціальних послуг, що на вулицях Гвардійська, 7/5 та Пушкіна, 13 а. Цілодобовий пункт обігріву працює на території центру реінтеграції за адресою: вулиця Рєпіна, 12/1.

Пункти обігріву у Черкасах розпочали роботу 22 грудня. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Черкаської міської ради.

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