На Черкащині від переохолодження помер рибалка

На Черкащині під час зимової риболовлі чоловік провалився під кригу, двоє товаришів витягли його із води. Один із трьох рибалок помер від переохолодження, ще двох врятували, розповіла Суспільному речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, нещасний випадок стався 12 січня, поблизу села Кедина Гора, що на Золотоніщині, близько пів на другу дня.

"П’ятеро жителів Сміли ловили рибу на річці Бистрик. Один з них провалився під лід, двоє товаришів намагалися йому допомогти", – розповіла вона.

На місці працювали медики та рятувальники. Один рибалка, додала Ірина Назарок, загинув від переохолодження. Медики були змушені констатувати смерть чоловіка приблизно 60 років.

Ще двох чоловіків 73-х та 59 років медики оглянули в автівці "швидкої", там вони і відігрілися. Від госпіталізації рибалки відмовилися.

Що відомо

Четверо людей на Черкащині загинули на льоду з початку зими 2021-2022, ще сімох вдалося врятувати. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

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