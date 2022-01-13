Поліція перевіряє інформацію про "замінування" торговельних центрів у Вінниці

У Вінниці через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів торговельних центрів. Фахівці перевіряють наявність вибухівки у закладах.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.

До правоохоронців надійшов лист про замінування п’яти ТЦ, однак у ньому не було зазначене місто.

Відтак у Вінниці правоохоронці перевірили сім торговельних центрів (“Sky Park”, “4 Сезона”, “Ігроманія”, “Smile City”, “Алі-Баба”, “Магігранд”, “Plaza Park”).

Обстеження приміщень здійснювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та патрульні поліцейські.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

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