Поліція перевіряє інформацію про "замінування" торговельних центрів у Вінниці

У Вінниці через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів торговельних центрів. Фахівці перевіряють наявність вибухівки у закладах.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.
До правоохоронців надійшов лист про замінування п’яти ТЦ, однак у ньому не було зазначене місто.
Відтак у Вінниці правоохоронці перевірили сім торговельних центрів (“Sky Park”, “4 Сезона”, “Ігроманія”, “Smile City”, “Алі-Баба”, “Магігранд”, “Plaza Park”).
Обстеження приміщень здійснювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та патрульні поліцейські.
За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.
Читайте також
- "Продавав амфетамін". У Вінниці затримали чоловіка, який облаштував нарколабораторію
- У Вінниці встановили ще одну камеру автофіксації порушень правил дорожнього руху
- У Вінниці спіймали п'яного поліцейського за кермом чоловіка, який облаштував нарколабораторію