Затримали 37-річного вінничанина, який у своєму будинку облаштував нарколабораторію з виготовлення амфетаміну для збуту. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
У зловмисника вилучили амфетамін, обладнання та прекурсори для його виготовлення, та канабіс.
Вилучене направлено на експертизу.
Затримали його під час продажу психотропу.
Фото: ГУНП області
Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили про підозру.
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