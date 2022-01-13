Затримали 37-річного вінничанина, який у своєму будинку облаштував нарколабораторію з виготовлення амфетаміну для збуту. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

У зловмисника вилучили амфетамін, обладнання та прекурсори для його виготовлення, та канабіс.

Вилучене направлено на експертизу.

Затримали його під час продажу психотропу.

Фото: ГУНП області

Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили про підозру.

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