logo logo
"Продавав амфетамін". У Вінниці затримали чоловіка, який облаштував нарколабораторію
Регіони

"Продавав амфетамін". У Вінниці затримали чоловіка, який облаштував нарколабораторію

Юлія Бараболя
·
·
"Продавав амфетамін". У Вінниці затримали чоловіка, який облаштував нарколабораторію Фото: ГУНП області

Затримали 37-річного вінничанина, який у своєму будинку облаштував нарколабораторію з виготовлення амфетаміну для збуту. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

У зловмисника вилучили амфетамін, обладнання та прекурсори для його виготовлення,  та канабіс. 

Вилучене направлено на експертизу.

Затримали його під час продажу психотропу.

"Продавав амфетамін". У Вінниці затримали чоловіка, який облаштував нарколабораторіюФото: ГУНП області

Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголосили про підозру.

Читайте також

  • У Вінниці встановили ще одну камеру автофіксації порушень правил дорожнього руху
  • У Вінниці спіймали п'яного поліцейського за кермом

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди