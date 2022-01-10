У Вінниці спіймали п'яного поліцейського за кермом

В обласній поліції призначили службове розслідування за фактом перебування за кермом поліцейського у стані сп'яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції Вінницької області.
10 січня на вулиці Київській патрульні зупинили водія, який за зовнішніми ознаками був нетверезий.
"За кермом знаходився рядовий поліції Відділу поліції№ 2 Вінницького РУП, який перебував поза службою на власному автомобілі", — повідомили правоохоронці.
У поліції розпочали службове розслідування.
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