У Вінниці спіймали п'яного поліцейського за кермом

В обласній поліції призначили службове розслідування за фактом перебування за кермом поліцейського у стані сп'яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції Вінницької області.

10 січня на вулиці Київській патрульні зупинили водія, який за зовнішніми ознаками був нетверезий.

"За кермом знаходився рядовий поліції Відділу поліції№ 2 Вінницького РУП, який перебував поза службою на власному автомобілі", — повідомили правоохоронці.

У поліції розпочали службове розслідування.

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