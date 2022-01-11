На вулиці Пирогова у Вінниці встановили комплекс автоматичної фіксації порушень водіями правил дорожнього руху. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради. Система фіксує перевищення швидкості руху та номерні знаки автомобілів порушників.
У вересні виконком Вінницької міської ради ухвалив рішення дозволити впровадити у роботу комплекси автоматичної фото/відеофіксації правопорушень на території громади.
За словами заступника директора департаменту інформаційних технологій Віталія Сташко, спочатку камери встановили за адресами: вул. Київська, 65, вул. Київська, 126, вул. Келецька, 30 та просп. Юності, 46. Під час новорічних свят з'явився ще одна відеокамера – на вулиці Пирогова біля перехрестя з вул. Данила Галицького.
"Протягом тижня відбувалось тестування, зараз триває процес сертифікації. Очікуємо, що наприкінці місяця комплекс буде запущений в роботу", – зазначив Віталій Сташко.
Комплекси "Каскад"Комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг (КАСКАД) - це комплекс автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. надала патрульна поліція, їх закупили за державні кошти. А монтаж забезпечило міське комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр".
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