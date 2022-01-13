Помер народний артист України зі Львова Євген Федорченко. Йому було 75 років. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Марії Заньковецької Тетяна Батицька.

За її словами, актор помер у Львові. Останнім часом він хворів і не виконував ролі. У чоловіка був повторний інсульт.

Народився актор 21 червня 1946 року. Навчався у Самбірському культурно-освітньому училищі. Згодом — у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Євген Федорченко почав працювати у театрі ім. Марії Заньковецької у 1971 році. З 2008 року був провідним майстром сцени. У 2006 році отримав звання "народний артист України".

У творчому доробку Євгена Федорченка — понад 100 ролей в театрі і кіно. Зокрема, Євген Федорченко зіграв ролі комедійної спрямованості: Возного в "Наталці-Полтавці", Івана Синицю, директора і власника оселі "Говерля" в "Гуцулці Ксені", Скорика у "Сватанні на Гончарівці". Також у актора були драматичні ролі. Наприклад, він виконав роль Едмунда в "Дамах і гусарах", Хоми в "Ой, не ходи, Грицю" та інші. Також Євген Федорченко видав книжку гумору "Я так думаю!".

Місце та час прощання з актором наразі не повідомили.

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