На 67-му році життя помер музикант, ударник гуртів "Смерічка" і "Лесик Band" Ігор Лесько. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Відходять легенди… Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом! Далі — Марцефалим без нього...", — написав історик української естради Михайло Маслій у Facebook.

Фото: Михайла Маслія Помер львівський музикант, учасник гурту "Лесик Band" Ігор Лесько

Ігор Лесько ("Марціфал") був барабанщиком ансамблю "Смерічка" Назарія Яремчука (1979-1988 роки), учасником вокально-інструментального ансамблю "Ватра" від 1988 року та ударником львівського рок-гурту "Лесик Band".

Наразі коли та де відбудеться прощання із музикантом не повідомляють.

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