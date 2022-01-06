Український літак "Руслан" доправив турецький супутник для компанії Маска SpaceX

Літак Ан-124-100 "Руслан" державного авіаконструктора "Антонов" доставив із французької Тулузи турецький супутник Turksat 5B для запуску аерокосмічною компанією Ілона Маска SpaceX, повідомила у Facebook пресслужба ДП "Антонов".

"Літак Ан-124-100 авіакомпанії "Антонов" здійснив перевезення з Тулузи, Франція, нового турецького телекомунікаційного супутника Turksat 5B для запуску американською аерокосмічною компанією SpaceX. Транспортування виконано у співпраці з відділом Bollore Logistics Space в Тулузі. "Руслан" є єдиним літаком, здатним транспортувати унікальні контейнери, оскільки вони розроблені Airbus Defense and Space спеціально для перевезення літаком типу Ан-124-100", — йдеться в повідомленні.

Фото: ДП "Антонов" Спеціальний контейнер для транспортування супутника був виготовлений Airbus Defense and Space спеціально для перевезення українським літаком типу Ан-124-100

Загальна вага вантажу 60 тонн, його габарити: довжина — 14,69 м, ширина — 5,45 м, висота — 4,36 м були близькими до розмірів вантажного відсіку літака.

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Фото: Facebook ДП "Антонов"

"Для завантаження та розвантаження разом з бортовим краном використовувався зовнішній кран, а також інше спеціальне обладнання, розроблене та виготовлене спеціалістами ДП "Антонов", — розповів Сергій Білозеров, спеціаліст комерційного відділу підприємства.

Що відомо

Компанія SpaceX, заснована американським бізнесменом Ілоном Маском, перенесла запуск супутника "Січ-2-30", виготовленого КБ "Південне", із 10 на 13 січня.

8 грудня з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до США вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "СІЧ-2-30" на борту. Компанія Ілона Маска Space-X планує відправити його в космос ракетою-носієм Falcon 9.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ 2-30" у грудні 2021 року.

13 листопада компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з 53 інтернет-супутниками.

У березні 2021 року компанія SpaceX запустила багаторазову ракету-носій Falcon 9 із 60 мінісупутниками.

Через збільшення кількості супутників проєкту Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на орбіті збільшилася кількість небезпечних зближень між космічними апаратами.

Компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт з міністерством оборони США про запуск 28 супутників на 150 мільйонів доларів.

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