"Я — Волноваха": сьомі роковини розстрілу пасажирського автобуса на Донеччині

13 січня 2015 року близько 14:30 російські окупанти з системи "ГРАД" розстріляли блокпост українських військових у Бугасі поблизу Волновахи. Окупанти випустили понад 40 снарядів. Один з них розірвався поруч з пасажирським автобусом "Златоустівка-Донецьк", який перевозив мирних жителів. Загинули 12 пасажирів, 18 були травмовані.

Цей обстріл прокуратура кваліфікувала як терористичний акт та відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України.

фото: Суспільне Донбас Вогонь окупанти вели з окупованого Докучаєвська

У березні 2017 року Служба безпеки України повідомила, що виконавцями цього обстрілу був так званий "артилерійський батальйон 5-ї мотострілецької бригади "Оплот" під командуванням обстрілом полковника РФ Анатолія Сінєльнікова. А безпосереднім виконавцем обстрілу був командир батальйону Юрій Шпаков, громадянин України.

3 червня 2021 року Куйбишевський районний суд Запорізької області заочно засудив організатора розстрілу рейсового автобуса на блок-посту під Волновахою Юрія Шпакова до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

фото: пресслужба СБУ Причетні до обстрілу — полковник РФ Анатолій Сінєльніков та так званий "командир батальйону Оплот" Юрій Шпаков

Після розстрілу окупантами пасажирського автобуса мережею поширився флешмоб "Я — Волноваха". Трагедія зібрала людей на мирні акції у багатьох українських містах.

10 вересня 2016 року під Волновахою встановили пам'ятний знак загиблим у теракті українцям.

Наразі автобус знаходиться на території місцевого автотранспортного підприємства.

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