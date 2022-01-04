У Чернівцях збирають пропозиції щодо ремонту вулиці Головної. Наразі розробляють проєкт оновлення вулиці.

Про це на сторінці у Facebook написав заступник міського голови Василь Зазуляк.

Планують відремонтувати понад 3 кілометри дороги — від вулиці Гагаріна до Чкалова. Користувачі залишають у коментарях пропозиції щодо покриття та організації руху. Зокрема Анатолій Лузанний пише, що бруківку потрібно залишити лише на ділянці в "історичній частині міста" — від залізничного вокзалу до вулиці Садової.

"Щоб дорога не добивала громадський транспорт і не був зайвим шум в центрі", — пише Лузанний.

Пропонують окрему смугу для громадського транспорту на частині дороги. Користувач Володимир Парасків пише, що в проєкті потрібно передбачити велодоріжки та оновлення електроопор.

"Також "проситься" розширення тротуарів від ратуші до Собору. Відповідно, забрати звідти паркінг", — пише користувач Адріан Барбе.

У вимогах до проєктанта міськрада написала, що у ремонті мають передбачити благоустрій. Це влаштування освітлення, зелених насаджень. Також мають виготовити план проїздів, доріжок та відпочинкових майданчиків. У проєкті планують розробити доступні пішохідні зони. Про це йдеться у тендерній документації на сайті Prozorro.

Проєкт мають виготовити до кінця квітня. Він вартує понад 1 мільйон 900 тисяч гривень.

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