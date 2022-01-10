Ремонт вулиці Хотинської в Чернівцях продовжили до 5 травня. Раніше його мали завершити до кінця 2021 року.
Про це повідомляють у департаменті інфраструктури міськради.
Підрядник попросив продовжити договір, адже під час ремонту виникли незаплановані роботи. Зокрема, реконструювали два мостові переїзди та ремонтували каналізаційну мережу.
Через це вартість ремонту здорожчала. Наразі коригують проєкт, за яким вартість ремонту зросте з 206 до понад 218 мільйонів гривень. Новий кошторис має пройти експертизу. За повідомленням пресслужби, додаткові роботи оплатять з міського бюджету.
Що відомо
- Проєктно-кошторисну документацію на ремонт вулиці Хотинської розробили у 2019 році.
- У вересні 2019 року депутати Чернівецької міської ради звернулись до президента та уряду, аби на ремонт виділили гроші з держбюджету. У вересні 2020 році нардепи проголосували за виділення 200 мільйонів на ремонт дороги.
- 11 вересня визначили підрядну компанію для ремонту Хотинської. Це фірма "ПБС". На момент укладання угоди, роботи мали завершити до початку серпня ПрозороТермін виконання робіт: до 01.08.20212021 року, згодом — до кінця 2021Суспільне БуковинаТермін завершення робіт до 24.12.2021.