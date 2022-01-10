Ремонт вулиці Хотинської в Чернівцях продовжили до 5 травня. Раніше його мали завершити до кінця 2021 року.

Про це повідомляють у департаменті інфраструктури міськради.

Підрядник попросив продовжити договір, адже під час ремонту виникли незаплановані роботи. Зокрема, реконструювали два мостові переїзди та ремонтували каналізаційну мережу.

Через це вартість ремонту здорожчала. Наразі коригують проєкт, за яким вартість ремонту зросте з 206 до понад 218 мільйонів гривень. Новий кошторис має пройти експертизу. За повідомленням пресслужби, додаткові роботи оплатять з міського бюджету.

Що відомо