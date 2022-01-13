На Одещині рятувальники вилучали з кюветів вантажівки

12 січня рятувальники Одеської області допомагали автомобілістам, які з'їхали в кювет. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

О 15:33 біля міста Березівка до рятувальників звернувся водій вантажівки, який не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Автомобіль повернули на проїжджу частину дороги за допомогою буксирувального троса.

ДСНС України в Одеській області Біля Березівки рятувальники вилучили з кювету вантажівку

Також о 18:36 до Служби порятунку повідомили, що близько села Баштанів вантажівка не змогла піднятися на височину через ожеледицю. Рятувальники допомогли транспорту подолати складну ділянку дороги. Вони використали буксирувальний трос. На місці працювали чотири співробітники ДСНС та спецмашина.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 січня на автошляхах Одеської області буде гарна видимість. Температура вночі 10-15°С морозу, вдень 0-5°С морозу.

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