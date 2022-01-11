В Одесі та області цього тижня прогнозують пориви північного вітру 15-20 м/с та морози до -12°С. Про це Суспільному повідомила провідна синоптикиня Одеського гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

Як зазначила Тарнавська, зміни погоди тимчасові та пов'язані з циклоном, який прийшов з Азії.

12 січня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°С морозу, вдень 4-6°С морозу.

В області погода буде такою самою, але нічна температура складатиме 7-12°С морозу, денна — 2-7°С морозу. На півночі температурний стовпчик опуститься до 10-12°С.

13 числа, за словами синоптикині, вітер стихне до 9-14 м/с, температура складатиме 9-14°С морозу вночі та 0-5°С морозу вдень. 14 січня варто очікувати на сніг та пориви вітру. До кінця тижня погода нормалізується.

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