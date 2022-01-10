9 січня рятувальники Одещини чотири рази надавали допомогу водіям на автошляхах області. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Через погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю) на трасах регіону виникали аварійні ситуації. На 331 кілометрі автодороги Київ-Одеса водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Рятувальники використали бензоріз, для того, щоб зрізати огорожу та деблокувати автівку.

ДСНС України в Одеській області Рятувальники Одещини діставали авто з кюветів

За межами міста Рені водій вантажівки MAN з’їхав у кювет. Транспорт витягли за допомогою буксирувального троса. Також біля села Любомирка рятувальники вилучили з кювету автівку Volvo.

ДСНС України в Одеській області Рятувальники Одещини діставали авто з кюветів

А у Подільському районі на 218 км автодороги Кропивницький – Кишинів допомогли витягнути на проїжджу частину дороги легковий автомобіль ВАЗ 21099.

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