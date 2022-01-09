Вночі з 8 на 9 січня на дорогах Одеської області спецтехніка усувала наслідки непогоди. Про це в Службі автомобільних доріг.

Для стабілізації ситуації на трасах регіону працювали понад 50 одиниць техніки та 75 працівників.

Співробітники автодора забезпечували рух на таких дорогах:

М-05 Київ - Одеса;

М-13 Кропивницький - Платонове (на місті Кишинів);

М-15 Одеса - Рені;

М-16 Одеса - Кучурган;

М-28 Одеса - Южний-/М-14/;

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ;

М-28 Одеса - Южний - /М - 14/;

Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижовка/М-05/;

Р-72 КПП "Старокозаче" - Білгород-Дністровський;

Р-55 Одеса - Вознесеньськ - Новий Буг;

Т-16-15 КПП "Великоплоске" - Новопетрівка - Цебрикове - Знам’янка - Березівка;

Т-16-09 /Н-33/ - Сухий Лиман - /М-27/;

Т-16-18 /Р-33/ - Роздільна - Єреміївка - /М-05/;

Т-16-14 КПП "Йосипівка" - Захарівка - Ширяєве - /М-05/

Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівна/М-16/.

Станом на 11:00 9 січня на всіх дорогах загального користування державного значення Одеській області відкритий проїзд для транспорту.

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