Вночі з 8 на 9 січня на дорогах Одеської області спецтехніка усувала наслідки непогоди. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг.
Для стабілізації ситуації на трасах регіону працювали понад 50 одиниць техніки та 75 працівників.
Співробітники автодора забезпечували рух на таких дорогах:
- М-05 Київ - Одеса;
- М-13 Кропивницький - Платонове (на місті Кишинів);
- М-15 Одеса - Рені;
- М-16 Одеса - Кучурган;
- М-28 Одеса - Южний-/М-14/;
- М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ;
- М-28 Одеса - Южний - /М - 14/;
- Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижовка/М-05/;
- Р-72 КПП "Старокозаче" - Білгород-Дністровський;
- Р-55 Одеса - Вознесеньськ - Новий Буг;
- Т-16-15 КПП "Великоплоске" - Новопетрівка - Цебрикове - Знам’янка - Березівка;
- Т-16-09 /Н-33/ - Сухий Лиман - /М-27/;
- Т-16-18 /Р-33/ - Роздільна - Єреміївка - /М-05/;
- Т-16-14 КПП "Йосипівка" - Захарівка - Ширяєве - /М-05/
- Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівна/М-16/.
Станом на 11:00 9 січня на всіх дорогах загального користування державного значення Одеській області відкритий проїзд для транспорту.
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